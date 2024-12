Folla di vip all’Auditorium per il libro di Alberto Matano

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Unadi vip, tra conduttori tv, attori, dirigenti Rai ed altri personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo ha partecipato giovedì seraParco della Musica di Roma alla presentazione del romanzo di, ‘Vitamia’ (Mondadori). Il racconto segue il ventenne Rocco che si trasferisce a Roma dalla Sicilia e tra incontri travolgenti e attrazioni inaspettate scopre che il vero amore sfugge ad ogni etichetta e definizione. “Un romanzo in parte ispirato alla mia vita. ‘Vitamia’ è il modo in cui chiamo mio marito Riccardo. Questo è unche è arrivato nel momento giusto, perché probabilmente ho fatto pace con tutte quelle cose che quando sei ragazzo non comprendi”, ha sottolineato il conduttore de ‘La Vita in Diretta’. Di fronte ad una Sala Petrassi strapiena, l’autore ha dialogato delcon la scrittrice Barbara Alberti, la regista Simona Izzo e lo scultore Francesco Vezzoli, la cui opera appare sulla copertina del romanzo, e Francesca Fagnani.