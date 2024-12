Oasport.it - F1, scatta il weekend di Abu Dhabi, la Ferrari prova la rimonta sulla McLaren nella “last dance” dell’anno

Prende il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Abu, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Yas Marina, che si affaccia sul Golfo Persico, ci attende undi estrema importanza, sia perchè in vista del prossimo anno vedremo tantissimi cambiamenti, sia perchè sarà assegnato il titolo costruttori.La battaglia trasi farà rovente sotto i riflettori della pista di Abu. Si inizierà sin dalla giornata odierna con le prime due sessioni di prove libere. Si inizierà alle ore 10.30 (le ore 13.30 locali) con i sessanta minuti della FP1, mentre alle ore 14.00 si tornerà in azione con la FP2 per andare a completare il lavoro in pista in ottica qualifiche e passo gara.Come detto, quindi, la rincorsa al titolo costruttori prenderà tutta l’attenzione deldi Yas Marina.