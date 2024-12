Nerdpool.it - Eternal Strands svela la data di uscita con il nuovo trailer

Durante il PC Gaming’s Most Wanted Showcase che si è tenuto nella notte italiana, Yellow Brick Games ha mostrato unper il suo atteso titolo action. Un video che, inoltre, rivela lad’del gioco, settata per il 28 gennaio, giorno in cui sarà disponibile per PC, PlayStation 5, Xbox Series XS e Game Pass.Iloffre ai giocatori un primo sguardo al conflitto centrale che guiderà Brynn e i suoi compagni nel loro viaggio attraverso l’Enclave, insieme a voci familiari come Amelia Tyler (nota per Baldur’s Gate 3, Hades 2 e Amnesia: Rebirth).I contenuti post lancioYellow Brick Games ha stretto una partnership con Square Enix Creative Studio III per supportare il design e lo sviluppo di contenuti originali per. Il primo update post lancio sarà gratuito, e conterrà una nuova creatura Epica, armi e armature disegnate in collaborazione con Yusuke Mogi, lead artist di Square Enix Creative Studio III.