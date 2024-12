Terzotemponapoli.com - Di Vicino: “Buongiorno e McTominay calciatori di livello”

Giorgio Di, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue dichiarazioni:“Mi aspettavo qualcosa in più dalle seconde linee del Napoli, Non mi aspettavo questo cambio totale, ma ci sono seconde linee che possono essere titolari. Dispiace per questa sconfitta. Penso che Conte ha fatto questa formazione per lanciare qualche messaggio a qualche calciatore, poi magari per fare ruotare qualcuno in vista del match di domenica.Penso chestanno dimostrando di esseredie devono andare sempre più forte.