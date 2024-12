Lanazione.it - Cavriglia, partono gli appuntamenti di Natale

Arezzo, 6 dicembre 2024 – Tante iniziative aper vivere assieme la magica atmosfera natalizia in ogni angolo del territorio comunale Tante le iniziative previste per l’avvicinarsi delle feste natalizie 2024: ogni angolo del territorio comunale si animerà con attività, spettacoli ed eventi enogastronomici capaci di coinvolgere adulti e bambini. Il primo appuntamento di festa è in calendario per l’8 dicembre a Castelnuovo con stand gastronomici, mercatino natalizio e coro dei bambini. Il 15 dicembre sarà, invece, la volta del pranzo del Calcit e del mercatino dia Santa Barbara e del pranzo diper i soci del Circolo Arci di Meleto. Sarà dedicato alanche l’ultimo appuntamento della Rassegna “Materiali in Scena”, previsto il 20 dicembre alle 21 e 15 al Teatro Comunale: i Flame Parade si esibiranno in un concerto speciale a tema assolutamente natalizio.