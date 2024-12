Sport.quotidiano.net - Basket, nona giornata in Divisione Regionale 2, all’insegna del derby pisano tra GMV e IES

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pisa, 6 dicembre 2024 –del campionato di2,deltra GMV e Ies Sport Pisa, in programma, sabato alle 20,30, al PalaSartori di Ghezzano: di fronte due squadre con trend diametralmente opposti, in crescita la vicecapolista GMV, in crisi di risultati e di classifica la IES. Completa il calendario delle squadre pisane, l’incontro Cosmocare CUS Pisa-Dinamo Rosignano, domenica alle 18 al Pala CUS. CUS PISA – In serie negativa da cinque giornate, la compagine guidata da Simon Giorgio La Pietra, stenta ancora a trovare una propria fisionomia di gioco e, soprattutto, vittorie e punti. Dopo la sonante sconfitta a Livorno, sul campo dell’esperta Polisportiva Nicola Chimenti, Caldarelli e compagni affrontano in casa la Dinamo Rosignano, altra compagine a cui non manca tecnica ed esperienza, che ha quattro punti in più in classifica.