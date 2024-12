Agi.it - Aria polare e maltempo per il weekend dell'Immacolata

AGI - Farà freddo in questo fine settimana. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, l'Italia si trova in queste ore in una fase di stabilità grazie all'espansione verso est di un robusto campo di alta pressione posizionato tra Atlantico e Penisola Iberica. Ma un peggioramento di stampo invernale è alle porte. Già nella seconda metàa giornata di sabato ecco che ilraggiungerà la nostra Penisola con piogge e temporali a tratti anche intensi. Neve in arrivo sulle Alpi e sull'Appennino, specie centro-settentrionale, localmente anche abbondante. Vortice depressionario attivo sul Mediterraneo centrale proprio nel giornoche sarà così all'insegna del tempo instabile o perturbato su molte regioni. Clima via via più freddo con l'afflusso diche porterà le temperature a scendere di qualche grado al di sottoe medie del periodo.