VIDEO/FOTO Iannace addobba alberi di speranza al Moscati

Tempo di lettura: < 1 minuto Entrare in ospedale certamente non rievoca mai belle sensazioni ma vederlo illuminato ed abbellito per Natale, almeno, seppur per qualche secondo fa bene al cuore e allo spirito.Ancora una volta tutto è stato il dottor Carlo, primario Breast Unit, a mettersi all’opera insieme a tante volontari di “The power of pink” perre quelli che ormai sono diventati gli “solidali della prevenzione” sistemati all’ingresso centrale dell’Ospedaledi Avellino,Le pallini solidali con le quali sono stati allestiti gli abeti sono stati realizzati, quest’anno, dagli studenti di numerose scuole cittadine e della provincia.L’iniziativa, che mira a diffondere un messaggio di solidarietà e, è stata accompagnata dalle note musicali de “I sognatori”, la band composta da ragazzi diversamente abili del Centro Aprea di Atripalda.