Lapresse.it - Tumori, immunoterapia oncologica ‘diventa’ sottocute: è la prima in Italia

Basteranno 7 minuti per somministrare l’, lain, per il trattamento di diversi tipi di tumore. È l’anticorpo monoclonale atezolizumab(SC), sviluppato da Roche, che ha ottenuto la rimborsabilità di Aifa (Agenziana del Farmaco) con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopo essere stato approvato a gennaio dall’Ema (Agenzia europea per i medicinali). Atezolizumab fino a oggi era somministrato tramite un’infusione endovenosa (Ev) che richiedeva un tempo di somministrazione di 30-60 minuti. Ora, invece, è a disposizione in una nuova formulazione sottocutanea approvata per le stesse indicazioni Ev, riducendo il tempo di trattamento a 4-8 minuti, con una media di circa 7 minuti. Il nuovo monoclonale è stato approvato sulla base degli studi globali IMscin001 e IMscin002.