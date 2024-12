Tempi moderni e strumenti antichi tuttora validi | vale la pena utilizzarli

Leggi su Ildenaro.it

Si è persa la bussola quasi dappertutto nel Mondo. Secondo i più, i campi magnetici furono intuiti e studiati per poterne fare un uso pratico dai cinesi molto prima che iniziasse l’era cristiana. A owest in genere e agli italiani ancora di più, piace credere che, sia stato Flavio Gioia, italiano di Amalfi, secoli dopo a pensare alla possibilità reale di impieghi pratici, il primo la realizzazione della bussola. Quell’ illustre figlio della Divina Costiera, se fosse ancora su questo pianeta, esternerebbe senza esitare il suo cruccio. Commenterebbe i fatti affermando: “tanto impegno per realizzare uno dei frutti di quella scoperta più che straordinaria e poi, invece di usarla per impieghi utili, l’umanità sta facendo del suo meglio (peggio!) per ritornare a prima. Sottinteso di quando è stato ideato e messo a punto quel semplice ma più che straordinario prodotto della mente.