SOCIAL – Milan da Theo Hernandez a Christian Pulisic | ecco la maglia per i 125 anni Le foto

Daledel calciatori delcon la nuovaper i 125Ilsi prepara a festeggiare i 125diversario dalla sua fondazione. E per l’occasione, il club di via Aldo Rossi ha realizzato una maglietta speciale a maniche lunghe, senza loghi né nomi dei calciatori, ma solamente con il numero e con uno stile retrò che richiama il passato e gligloriosi di un club vincente come il Diavolo. Dopo le diverse anticipazioni degli scorsi giorni, ilha presentato la nuova divisa in maniera ufficiale.Per vedere i giocatori indossare la nuova maglietta in campo, bisognerà aspettare domenica 15 dicembre, quando a San Siro arriverà il Genoa per la 16ª giornata del campionato di serie A. È inoltre possibile acquistare la maglietta, che è già disponibile sullo Store online dele fin dalle prime ore del pre-order, le richieste sono state tantissime.