Sanità | il sistema di colonscopia robotica dell’Aoup fa scuola nel Regno Unito

Pisa, 5 dicembre 2024 – Saswata Banerjee, chirurgo generale direttore dell'Unità di endoscopia del Queen's Hospital e King George's Hospital di Londra (Barking, Havering and Redbridge University Hospitals NHS Trust - BHRUT) nonché consigliere nazionale NHSE per l'endoscopia e Sergio Coda, endoscopista direttore del programma di screening del cancro colorettale in questi ospedali, sono stati ospiti nei mesi scorsi in qualità di visiting fellows negli ambulatori dell’Unità operativa di Endoscopia digestiva diretta da Emanuele Marciano, per visionare e apprendere il funzionamento dellacon il'Endotics'. Dopodiché questa metodica è stata replicata negli ospedali londinesi ed ha avuto talmente successo da arrivare finalisti nella categoria Modernising Diagnostics ai recenti Health Service Journal Awards 2024 tenutisi a Londra.