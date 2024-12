Rapporto Ismea-Qualivita | la vitivinicoltura traina la DOP Economy della provincia di Benevento

Leggi su Ildenaro.it

Il XXIIconsacra ladicome uno dei poli più dinamici e strategici per le filiere agroalimentari DOP e IGP italiane, con un valore alla produzione complessivo di 59 milioni di euro. Lasannita si conferma il cuore pulsante del settore, contribuendo significativamente e affermandosi come pilastro dell’economia locale e regionale.Nel comparto vino Campania, tra le denominazioni con il maggiore ritorno e impatto economico, rientrano le indicazioni geografiche:IGP, Falanghina del Sannio DOP e Sannio DOP.Le bottiglie certificate con i contrassegni di stato ne sottolineano la forza e la resilienzaDopsannita, che continua a rappresentare un asset strategico per il sistema produttivo locale e regionale, nonostante le difficoltà del settore agricolo e dei mercati globali.