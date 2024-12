Robadadonne.it - “Perché non riesco a dire di no?” e perché dovresti imparare a farlo. Risponde la psicologa

Leggi su Robadadonne.it

Quante volte capita che qualcuno ci chieda:“Puoi terminare tu questo lavoro urgente?”“Ci prendiamo un caffè?”E noi vorremmore:“No, non mi va proprio in questo momento, e poi ho tantissime altre cose da fare.”Ma poi pensiamo: ma se dico di no, cosa potrebbe pensare di me? Si offenderà? Penserà che sono svogliato? Che sono un asociale?Alla fine finiamo persì, e fare spazio tra mille impegni all’ennesima incombenza anche se non potremmo!Abbiamo chiesto alla dottoressa Margherita Lenzi, attiva sull’ambulatorio virtuale Mama Mind, di spiegarcinon riusciamo adi no (anche quando vorremmo o dovremmo).Clinica e Psicoterapeuta per Mama Mind, primo centro medico online dedicato interamente alla salute della donna, nato dall’esperienza di Mama Chat, Lenzi ha fatto di più, e ci ha spiegato anchedovremmosubito (e soprattutto come).