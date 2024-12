Ilgiorno.it - Papillon, l’ironia tra le note: "È la nostra scialuppa"

Dopo il successo del primo singolo, Diego Nicolosi (nella foto), cantautore di Bovisio, in arte, concede il bis. È uscito su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo, “Resolution“. Il brano è accompagnato dal videoclip diretto da Giulio Cannata, già al lavoro su clip di Noemi, Achille Lauro, Madame ed Elettra Lamborghini. Il progetto prende forma con il supporto dell’autore Franco Fasano e dell’arrangiatore Clemente Ferrari. Nicolosi, classe 1983, è prodotto da Gb Music di Firenze, la storica etichetta dell’autore e produttore Giancarlo Bigazzi, scomparso nel 2012, in luce per oltre 50 anni sulla scena della musica italiana, portando al successo Massimo Ranieri, Umberto Tozzi, Raf e Masini. Il singolo precedente - “Il Tatuaggio“ - è stato in rotazione su una ventina di emittenti radiofoniche: la canzone ha raccontato l’antica e sempre attuale pratica figurativa del tatuaggio, tra simboli d’appartenenza e allegorie socio-culturali, sostenuto da un immediato impatto musicale e accompagnato da un videoclip molto suggestivo.