Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, giovedì 5 dicembre 2024: le previsioni segno per segno

Leggi su Tpi.it

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi:ArieteCari Ariete, queste stelle sono molto favorevoli a chi deve fare un avanzamento di carriera o a chi deve superare un esame importante. Marte metterà a tacere le peripezie e i dispetti di Venere, per questa ragione potreste vivere un fine settimana molto coinvolgente in amore.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, anche se questo fastidioso Sole sta per andare via, Marte contrario potrebbe portare ancora discordia in casa.