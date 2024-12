Anteprima24.it - Napoli, perdita d’acqua e allagamenti al liceo Alberti: scuola chiusa

Tempo di lettura: 2 minutiin alcune tubature alscientificodi, stop alle lezioni. La comunicazione è giunta nel pomeriggio, a firma della dirigente scolastica Silvia Parigi. La sospensione resterà in vigore fino al rilascio di idonea certificazione, attestante il ripristino dei requisiti di sicurezza. A obbligare alla decisione è stato il rapporto del responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione d’Istituto. La relazione tecnica parla di “plurimi rischi introdotti dalla imprevista e repentinadella tenuta idrica”, nei “giunti di un novello tratto di tubazione dell’impianto termico posto in copertura”. L’incidente ha causato l’allagamento di tutti i piani sottostanti.All’istituto di via Pigna, 48 classi e quasi 1200 iscritti, il rischio di caduta sui pavimenti bagnati è “in via di superamento attraverso l’asciugature dei calpestii”.