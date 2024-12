Thesocialpost.it - Masso enorme precipita sulle auto in coda in autostrada: tre morti

Leggi su Thesocialpost.it

Undi enormi dimensioni si è staccato dalla montagna e si è abbattuto sull’strada Central, nella zona di Cacray, regione di Lima, in Perù. Il drammatico incidente, avvenuto lo scorso 2 dicembre, ha causato la morte di tre persone: due uomini e una donna.Leggi anche: Frana sulla statale 12: traffico bloccato tra Pistoia e LuccaIl video dell’incidenteL’incidente è stato documentato da una dashcam posizionata su un veicolo che seguiva da vicino un furgone coinvolto nel disastro. Le immagini, definite scioccanti, mostrano ilre proprio mentre leerano incolonnate nei pressi di un cantiere stradale che limitava il traffico a una sola corsia. Ilha colpito in pieno un furgone Toyota Hilux, schiacciandolo all’istante. Le vittime, tutte di origini cinesi, erano parte della società Jungle Fresh Organic SAC e probabilmente si trovavano nell’area per motivi di lavoro, come riportato dai media locali.