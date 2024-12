Secoloditalia.it - Manager assicurativo ucciso a New York: il video dell’agguato. Il killer ha lasciato un messaggio

Ildi Unitedhealthcare, Brian Thompson, è statoa colpi di pistola nella metropoli americana di Newnel quartiere di Manhattan. Secondo le prime notizie si tratterebbe di un omicidio premeditato: l’amministratore delegato che era stato colpito al petto dai colpi d’arma da fuoco è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. La polizia americana è sulle tracce del, che stando al rapporto sul caso indossava una mascherina nera e una giacca dello stesso color, oltre a uno zaino grigio. La vittima aveva ricevuto la promozione per il proprio ruolo nell’anno 2021 all’interno della società che assegna assicurazioni e benefit farmaceutici. Secondo le fonti, la Unitedhealthcare è tra le più grandi aziende negli Usa nell’ambito delle assicurazioni sanitarie. La polizia ha annunciato 10mila dollari come ricompensa per chiunque riesca a fornire informazioni importanti per l’arresto dell’assassino di Thompson.