Ilrestodelcarlino.it - L’Ankon Dorica "scappa". Suo il derby con il Loreto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Undicesima giornata in Seconda Categoria con due importanti novità dei due gironi con formazioni anconetane, i canonici C e D. Nel gruppo C da tre diventano infatti due le squadre al comando: sono Terre del Lacrima e Cupramontana, mentre si stacca l’Avis Arcevia, battuto in casa proprio nello scontro diretto al vertice dal Terre del Lacrima. Roboante anche il successo nelesterno contro il Corinaldo da parte dell’Olimpia Ostra Vetere, che si impone per 4-0. L’altra novità arriva dal girone D: anche qui c’era uno scontro diretto al vertice ma in questo caso ha vinto la squadra di casa,, che battendo 4-2 ilha portato a ben sei i punti di vantaggio sulla principale rivale diretta: è la prima vera fuga dell’anno ma con ancora ben 19 partite da giocare è ancora presto per cantare vittoria.