Lanazione.it - Ladro finisce in carcere. Convalidato l’arresto per l’uomo barricato dentro la lavanderia

Leggi su Lanazione.it

EMPOLI È inche per circa dieci ore è rimastolaLava Più di via Ferruccio Busoni. Il giudice haal momento rimarrà in cella a Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria. Forze speciali in azione con giubbotti antiproiettile, caschi e scudi antisommossa, la strada chiusa al traffico e anche l’arrivo di un negoziatore. Sono state ore di grande tensione quelle vissute martedì mattina di fronte al teatro Shalom. Asserragliato all’interno dell’attività commerciale,, un cinquantenne di origine straniera, alterato, è stato capace di scatenare il caos solo per rubare pochi spiccioli. A notte fonda si era introdotto all’interno dellarompendo con un sasso un vetro del locale, un’attività presa di mira più volte, "ben sei nell’ultimo mese e mezzo", ha spiegato il fratello del titolare, che ha riconosciutocome "il solito individuo che ha commesso i furti ripetuti, ripresi anche dalle telecamere".