Ilgiorno.it - La scenografa Parolini: "Così la ruota del destino girerà su quattro secoli"

Federicanon è al suo debutto scaligero eppure lo vive come tale. Lafirma le scene de “La forza del” di Giuseppe Verdi, che aprirà la stagione del Piermarini sabato 7 dicembre, regia di Leo Muscato. Nata a Vimercate, diplomata all’Accademia di Brera, con Muscato collabora dal 2012 e ha firmato, nel 2023,?le scene de?”Le zite in galera”?sempre per la Scala. Federica, come vive la vigilia? "È più travolgente di quanto avessi immaginato. Sono stanca e agitata, ma felice. Quando mi hanno commissionato questo lavoro mi sono tremate le gambe. Mi emoziona, soprattutto, la partecipazione: migliaia di persone in tutto il mondo vedranno l’opera trasmessa, spettatori che normalmente non hanno accesso a questo linguaggio". È un’opera complicata. "Con tanti cambi di scena, un dispiego di tecnica; uno spettacolo vorticoso, il tempo per le prove in palco non è mai abbastanza.