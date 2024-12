Ilrestodelcarlino.it - Giù i pantaloni davanti ai bimbi: condannato

Il centro era pieno di mamme che passeggiavano e di bambini, molti scorrazzavano in bicicletta, che si godevano un pomeriggio estivo quando hanno visto un uomo, seduto su una panchina, che si era abbassato imostrando loro i genitali. Qualche adulto aveva provato a riprendere subito l’esibizionista, gridandogli di rivestirsi immediatamente, ma lui non aveva battuto ciglio. Per diversi minuti era rimasto con le parti intime in bella mostra. I bambini, tutti minorenni, erano rimasti scossi dal quella presenza, in una zona pedonale della città e piena di persone in quel momento. Qualche mamma aveva preso per mano il proprio figlio allontanandosi a piedi impaurita, in grande fretta, altre avevano chiamato il 112 per chiedere un intervento delle forze dell’ordine. L’uomo, 39 anni, di origine polacca ma senza fissa dimora, fu arrestato.