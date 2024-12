Anteprima24.it - FOTO/ Il Comitato Vele saluta la Vela Gialla, occupata l’università: “Riscatto e dignità per il popolo di Scampia”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Tutto è incominciato qui, ciao bella ciao”, è questa la scritta che campeggia sullo striscione esposto oggi daldiall’indomani dello sgombero della, sede dello stesso e ora disabitata.Un saluto colmo di speranza per il futuro deldellema anche di rabbia, che ha trovato corpo nell’occupazione delda parte delstesso poco prima: i bonifici del Comune atti a permettere che chi ha trovato casa dopo essere uscito dallepossa pagare gli affitti tardano ad arrivare.“Noi non ci stiamo – scrive ilin una nota – oggi salutiamo la, ladelle riunioni, della nostra sede ma continueremo a combattere per il nostroper fare sì che i bonifici promessi dal comune arrivino permettendo a chi ha un affitto da pagare di farlo, per aiutare chi una casa non l’ha proprio trovata ancora e per – concludono – condurre a termine la battaglia delle battaglie: vogliamo che i mostri di cemento siano abbattuti, vogliamo un lavoro dignitoso per la nostra gente e la costruzione dei nuovi alloggi.