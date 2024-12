Formiche.net - Ecco chi è il nuovo numero uno della Nasa scelto da Trump

Leggi su Formiche.net

“Jared guiderà laverso nuovi traguardi, ispirando il mondo e ampliando i confiniscienza e dell’esplorazione spaziale,” ha dichiarato Donaldnel suo post. Nato nel 1983, Jared Isaacman è un imprenditore poliedrico, pilota esperto e astronauta privato. È il fondatore e ceo di Shift4 Payments, una delle principali aziende di elaborazione dei pagamenti negli Stati Uniti, e di Draken International, compagnia con sede in Florida che gestisce una delle flotte private di jet da combattimento più grandi al mondo, utilizzata per addestrare i piloti delle forze armate statunitensi.Isaacman è noto anche per il suo coinvolgimento nel settore spaziale. Come leader del programma Polaris, ha guidato missioni spaziali private con l’ausilio delle tecnologie di SpaceX, l’azienda di Elon Musk.