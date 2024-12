Laprimapagina.it - Devon Miller torna con “Origami”: il nuovo singolo!

Dal 6 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, ildiper Qanto Records, disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 29 novembre.“” dipunta ad esplorare il tema del legame emotivo e delle difficoltà nelle relazioni adulte: un conflitto interiore in cui il piacere immediato e senso di responsabilità si trovano a confrontarsi in un costante gioco delle parti. Il brano è carico di tensione: un’intensa relazione interrotta da un litigio che ne segna la conclusione. Nonostante la tensione emotiva, la canzone ci invita a riflettere sull’importanza di fare scelte consapevoli, bilanciando la serietà del portare avanti i propri impegni a momenti di leggerezza e divertimento.Spiega l’artista a proposito delbrano: “racconta una forte scossa, con l’obiettivo di riflettere su determinate dinamiche importanti della vita, ma con la spensieratezza e la tranquillità di poterci ballare sopra, senza prendersi troppo sul serio”.