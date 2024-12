Fanpage.it - Come funzionava il voto di scambio politico-mafioso nella maxi inchiesta contro la ‘ndrangheta a Brescia

Leggi su Fanpage.it

Mauro Galeazzi è stato arrestato acon l'ipotesi di reato dididella Dda che ha coinvolto 25 persone. Il 61enne, già consigliere comunale e assessore di Castel Mella, durante le elezioni amministrative del 2021 si sarebbe candidato sindaco con l'appoggio della "cosca Tripodi" alla quale in cambio, in caso di vittoria, avrebbe dato "indicazioni utili e appoggi per eventuali appalti".