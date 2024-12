.com - Carta di identità a Roma: open day il 7 e 8 Dicembre

diday il 7 e 8. Due date importanti, quelle del prossimo e ormai imminente weekend, da cerchiare con il rosso nel calendario.d’day nel weekendDunque sabato 7 e domenica 8, nel weekend, nella Capitale si terrà un nuovo appuntamento per il rilascio dellad’elettronica. Ecco tutte le informazioni per ottenere il nuovo documento.Sabato 7 e domenica 8fanno ritorno gliday dedicati allad’elettronica con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi V, VIII, X e XI degli ex Punti Informativi Turistici del Centro e del punto di rilascio di via Petroselli.Per ottenere il nuovo documento occorre prenotarsi da venerdì 6presso il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno.