Beppe Signori dal pallone al microfono da cantante | Operazione nostalgia per un calcio d’altri tempi

Una nuova avventura attende. Niente scarpini ai piedi, nessun ritorno da “vecchia gloria“ sui campi di gioco. C’è dell’altro sotto i riflettori, in veste ancora una volta inedita e con unfra le mani. Dopo che in passato si era dedicato ad attività imprenditoriali nel settore del turismo e della ristorazione e il buon successo come scrittore con l’autobiografia “Fuorigioco. Perde solo chi si arrende” (in attesa di una nuova opera letteraria in fase di completamento), il 56enne ex attaccante della Nazionale, originario di Alzano Lombardo, debutta fra poche ore nel mondo della musica con il lancio di un brano musicale (in uscita nel mese di gennaio) tra passato, presente e futuro dello sport più amato al mondo. Lui che resta uno dei più forti attaccanti della storia delitaliano (188 gol in Serie A) indosserà stavolta i panni delal fianco di Mario Fucili (frontman della band 78 Bit, ha partecipato col brano “Fotografia” a Sanremo Giovani nel 2002) col brano “Acrilico e Passioni”, un viaggio in cui si intrecciano passione e romanticismo, dove la nuova coppia evocherà le gesta dei protagonisti dell’epoca aurea del nostro