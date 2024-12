Ilrestodelcarlino.it - "Attenzione a questa Vis. La società punta in alto. Spal, così in basso fa male"

di Stefano Manfredini Dopo due stagioni nella Vis Pesaro, Mirko Valdifiori è rimasto svincolato. In realtà qualche proposta l’ha ricevuta, ma a 38 anni preferisce non spostarsi dalla Romagna dove vive con la famiglia. E in attesa di un’eventuale chiamata nel mercato di gennaio si diverte giocando a paddle, continuano a seguire il campionato di serie C che lo ha visto protagonista fino a sei mesi fa. "Non ho ancora ufficialmente appeso le scarpette al chiodo, però le mie priorità sono cambiate: vediamo cosa succede prossimamente, ma sto anche bene– confessa il doppio ex die Vis Pesaro –. E a prescindere dalla categoria e dalle offerte, sicuramente non mi allontanerei troppo da Russi". La scorsa stagione a Pesaro le è stato attribuito l’autogol che ha regalato il pareggio allain extremis, ma le cose sono andate diversamente.