Arrestato "Il Brasiliano": ha picchiato la fidanzata con un bastone e le ha rotto il braccio

L’influencer Massimiliano Minnocci, noto sui social come il “”, è statoperché avrebbela sua compagna con unfratturandole ildestro. L’uomo, secondo quanto denunciato dalla ragazza, era sotto effetto di cocaina e alcol. La 23enne era andata in ospedale già un mese fa: all’epoca disse di essere caduta e non sporse alcuna denuncia. Ora i parenti l’hanno convinta a rivolgersi alle autorità.Il “: il racconto dell’aggressioneSecondo il racconto della ragazza agli inquirenti, di cui dà conto il Messaggero, l’aggressione è avvenuta il 23 novembre, a casa del, dopo una serata fuori trascorsa separati. Il quotidiano, riportando quanto messo a verbale dalla giovane, riferisce di un iniziale consumo di cocaina “insieme”.