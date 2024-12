Zonawrestling.net - AEW/NJPW: Brody King vs David Finlay ufficiale per Wrestle Dynasty

I fan dipossono aspettarsi grandi cose nel futuro prossimo del colosso: in queste settimane lo vedremo impegnatissimo nel Continental Classic, dove al momento ha una vittoria contro Darby Allin e una sconfitta contro Claudio Castagnoli e dove ha ancora tre incontri per migliorare il suo record di 6 punti dello scorso anno, ma nel frattempo le sue attenzioni si sono spostate anche su un altro fronte.Accettata la open challenge perDurante la World Tag League della, il campione IWGP Global Heavyweightha infatti lanciato una open challenge per, l’evento cross-promozioni che si terrà tra un mese esatto, il 5 gennaio, al Tokyo Dome e che vedrà coinvolti atleti di AEW, ROH,, STARDOM e CMLL. E a rispondere alla sfida è stato proprio, con un videomessaggio destinato proprio al leader del Bullet Club:“Ti sei affermato come uno degli uomini più pericolosi in New Japan Pro-Wrestling.