Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-12-2024 ore 17:00

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità fino a 20 in via Molise nei pressi della sede del Ministero delle imprese e del made in Italy possibili difficoltà alnell’area circostante dalle 18:30 alle 20 corteo da Piazza Vittorio Emanuele II fino a via Daniele Manin e chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti fino al 20 dicembre lavori di potatura in Piazza Ragusa stessa cosa in Piazza San Giovanni ma fino al 5 di dicembre inevitabili le ripercussioni alavori notturni chiusi quindi sottovia Ignazio Guidi Corso d’Italia dalle 21 di questa sera alle 6 di domani per il trasporto pubblico per i lavori di prolungamento al Colosseo sulla linea C le ultime cose della Sera partono alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni poi in strada le linee bus per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sitopunto luce punto.