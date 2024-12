Lettera43.it - TikTok, fra le canzoni più popolari anche un remix di Raffaella Carrà

C’èun po’ di Italia fra lepiùsudel 2024 a livello mondiale. Dietro la virale Gata Only, successo internazionale dei cileni FloyyMenor & Cris Mi, c’è infatti ildella celebre Pedro, canzone cheincise nel 1980. A regalarle una seconda vita sono stati Jaxomi e Agatino Romero, due dj tedeschi che hanno deciso di crearne una nuova versione già nel mese di febbraio. Il successo è stato immediato, soprattutto sul social di ByteDance graziea un video che mostra le gesta di un procione con lo stesso nome del singolo. Nel rapporto di fine anno, pubblicato da Variety e Billboard, al terzo posto c’è Alibi di Sevdaliza, Pabllo Vittar e Yseult. In Top 10Birds of a Feather di Billie Eilish e Beautiful Things del giovane talento Benson Boone.