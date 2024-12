Ilrestodelcarlino.it - Sperimentazione natalizia: nuove aree pedonali nel centro storico di Faenza

(Ravenna), 4 dicembre 2024 – A partire da domenica prossima (8 dicembre) e fino al 31 gennaio, alcune vie deldidiventerannosperimentali, in linea con il Piano Urbanistico per la Mobilità Sostenibile (PUMS) e con il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). L’iniziativa mira a rendere ilpiù vivibile, attrattivo e accogliente in questo periodo di particolare afflusso durante le festività natalizie. Fanno parte del progetto di ampliamento delle zonele seguenti vie del: via Pistocchi, Corso Mazzini (tratto tra via Fanini e via Pistocchi), via Pasolini, via Bertolazzi, via Torricelli (tratto tra Piazza del Popolo e via Zuffe), vicolo Sant’Antonio, via Marescalchi (tratto tra via Torricelli e Piazza Martiri della Libertà), via Marescalchi (tratto tra Piazza Martiri della Libertà e Corso Saffi) e via Barilotti (tratto tra via Marco dae Piazza della Libertà).