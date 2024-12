Sorpresa ora la riforma degli istituti tecnici piace al Consiglio superiore dell’Istruzione I sindacati | Assurdo invariata nella sostanza

Leggi su Open.online

Un anno fa, la sperimentazione dellae professionali targata Valditara era stata bocciata senza indugi daldella Pubblica Istruzione (CSPI). Ora, quello stesso organo dà il via libera alla sperimentazione per l’anno scolastico 2025/26, elogiando le modifiche introdotte dal ministero, seppur fornendo alcune indicazioni e sorvolando su alcune delle criticità che aveva sollevato in precedenza. Se il cambio di passo del CSPI sembra segnare un punto a favore del ministro, icontinuano a stroncare la linea di Valditara, giudicando la proposta ancora insufficiente per affrontare i nodi strutturali del sistema scolastico.Dal rifiuto al via libera: cosa ha convinto il CSPINel 2023, il progetto era stato accolto con grande scetticismo dal CSPI, che aveva denunciato diverse criticità: tempi troppo stretti, mancanza di chiarezza per le famiglie, inadeguata progettazione dei percorsi formativi e anticipazione di normative ancora in discussione.