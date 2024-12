Lanazione.it - Regalo sotto l’albero? Chiedono l’esercito

Il vertice è già in agenda: 12 dicembre la data. Chiesto dagli orafi nel mirino degli assalti alle aziende del distretto, condiviso dal prefetto Di Nuzzo. A Palazzo del Governo saliranno gli imprenditori delle associazioni di categoria per fare il punto sull’emergenza furti. "Insieme al prefetto abbiamo pensato a questo incontro aperto a tutti gli associati. Ci riuniremo in prefettura e sarà un momento di riflessione, aggiornamento sul piano d’azione per proteggere le nostre aziende e di confronto con i vertici delle forze dell’ordine", anticipa Giordana Giordini, battagliera presidente della Consulta e al timone della sezione oreficeria di Confindustria. Lei che in questi giorni ha portato l’urlo dei colleghi "preoccupati e arrabbiati per l’escalation dei colpi" sulle tv nazionali con un obiettivo preciso: "fare appello al ministro dell’Interno Piantedosi e alsegretario Molteni affinchè dispongano l’invio di più agenti in una fase così delicata per la sicurezza del distretto orafo.