Notate nulla di strano in questa foto? Roma che figuraccia con Dovbyk | Guarda

La cura Claudio Ranieri non è bastata a unacaduta nel posticipo casalingo di lunedì sera contro una super Atalanta. I giallorossi sono capitolati nel secondo tempo grazie alle reti di Marten De Roon e dell'ex Nicolò Zaniolo, che ha esultato come non ci fosse un domani scatenando le reazioni inferocite dei tifosi giallorossi. Non un momento facile per la, insomma, ora 15esima in classifica con solo 13 punti, ben 19 in meno rispetto al Napoli capolista. E oltre al k.o. c'è anche una ‘gaffe' di campo, con vittima il povero attaccante ex Girona, Artem, che è stato mandato in campo con una maglia che riportava il suo nome scritto in modo sbagliato. Al posto della versione corretta, ecco comparire un "Dobvik" senza y e con le lettere b e v invertite, ma non è stato così. Per questo, sui social, i tifosi giallorossi non hanno avuto pietà, come hanno fatto anche con Zaniolo, che nelle due stories condivise del gol e dell'esultanza lo hanno riempito di insulti.