L’ombra lunga americana sul Nord Stream 2

Era il gioiello strategico del Cremlino, il gasdotto2, ma non ha mai portato una molecola di gas in Europa. Il suo destino si è congelato sotto le sanzioni occidentali e poi esploso letteralmente nel settembre 2022, quando un sabotaggio ha squarciato le condotte nelle profondità del Mar Baltico. Ora, nella grottesca lotta agli avanzi di quel progetto miliardario, spunta un finanziere americano con un’idea chiara: comprarselo.Stephen Lynch, imprenditore della Florida con unastoria di affari in Russia, ha avanzato la sua offerta. Non lo fa per beneficenza, ma per “controllare il futuro energetico europeo”. Ecco il paradosso: l’America che vedeva nel2 una minaccia alla sovranità europea ora vuole mettere il cappello sullo stesso gasdotto che dichiarava tossico per l’indipendenza dell’Occidente.