LIVE Milano-Zawiercie 2-3, Champions League volley in DIRETTA: i lombari cedono al tie-break dopo una grande partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI GIESEN-MONZA DIDALLE 18.3023.09 Mattatore totale di questa serata è stato Ferre Reggers. Il belga ha provato a trascinarecon 33 punti (2 ace e 3 muri) di cui 12 solamente nel quarto parziale. Il miglior marcatore delloè stato Russell, 19 punti, seguito da Butryn, 11.23.07 Nonostante una grandissimaesce sconfitta dalla E-Work Arena di Busto Arsizio. La squadra di Piazza ha giocato alla pari per larghi tratti dicedendo solamente 15-12 al tie-. I lombardi possono essere comunque soddisfatti per aver conquistato un punto, il quale potrebbe rivelarsi fondamentale per il passaggio del turno.23.05 Si ferma in rete il servizio di Barotto.batteper 3-2 e mantiene la vetta del girone.