Lazio | al via il progetto Shere the Good

Leggi su Sportface.it

Fondazione1900 e lascendono in campo per bambini e famiglie in difficoltà. Inizia il“Share the” che si svilupperà su due filoni. Da un lato la raccolta di alimenti di prima necessità allo stadio Olimpico, in occasione delle partite, e dall’altro la “spesa sospesa”, presso i supermercati e altre sedi a partire da gennaio. Il primo appuntamento con il, il patrocinio dell’assessorato alle politiche sociali di Roma e insieme al banco alimentare di Roma, banco alimentare del, Croce Rossa Roma Capitale e la comunità di Sant’Egidio, sarà allo stadio Olimpico in occasione di-Inter del prossimo 16 dicembre con punti di raccolta in zona Viale dei Gladiatori, Piazza Lauro De Bosis nelle vicinanze dell’obelisco e Piazzale Dodi.: al via ilthe” SportFace.