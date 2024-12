Ilgiorno.it - Lago di Como modello d’eccellenza: la crescita di turisti non si arresta

Leggi su Ilgiorno.it

Erba, 4 dicembre 2024 – Quando si parla di turismo ildiè unanche per il resto della Lombardia, all’insegna di unache non conosce crisi e nell’ultimo anno è esplosa anche sul ramo di Lecco, conpercentuale ancora più marcata con 55.500 presenze in più (+6,22%) rispetto al 2023. A Lecco si osserva anche l’incremento più significativo della spesa: +17%, contro il +7% di. “Questo dimostra che territori spesso considerati “secondari“ sono, in realtà, protagonisti di un processo di valorizzazione e attrattività che oggi offre un contributo fondamentale all’economiaca regionale - ha sottolineato ieri a Lariofiere l’assessore regionale al Turismo, Barbara Mazzali, ospite del convegno organizzato dalla Camera di Commercio -. Ildirappresenta undi eccellenzaca riconosciuto a livello mondiale e una risorsa strategica per lo sviluppo economico della Lombardia”.