Liberoquotidiano.it - Johnny Depp e Amber Heard, il processo in tv fa il botto: ecco le cifre

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Dall'amore al”/Italia 1) Un tempo si chiamavano segnali deboli. Piccole indicazioni dei mutamenti sociali che però sono suggerimenti su come sta evolvendo la società. Succede che se i “segnali” vanno in direzione della cultura dominante, allora i giornaloni ne parlano come di rivolgimenti sociali epocali. Se però l'indicatore va un pizzico controcorrente,che cala il silenzio generale. Domenica sera Italia 1 ha proposto un documentario americano sul caso giudiziario che ha visto contrapposte le star hollywoodianee che 2 anni fa incollò milioni di persone davanti ai teleschermi. Collocarlo in seconda serata era un rischio. Invece la sorpresa si materializza coi dati: 350mila spettatori con l'11.