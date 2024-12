Lanazione.it - Integrazione e lavoro . Un nuovo protocollo per ’aprire’ i cantieri a giovani immigrati

Leggi su Lanazione.it

PISTOIA Una nuova strada per inserire nelle aziende edili della provincia migranti che aderiscono al progetto di accoglienza di cui il comune di Pistoia è capofila oppure sostenuti dal bando prefettizio "e Comunità". E’ questo il senso delsottoscritto nella sede della Cassa e Scuole Edile tra Ance Toscana Nord (Confindustria), Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, alcune cooperative e la stessa scuola: presente anche il Comune al momento della firma con la vicesindaco Anna Maria Celesti. La sostanza del documento è semplice e mirata: 24 ore di alfabetizzazione specifica per i rudimenti del mestiere, sedici di formazione sulla sicurezza e centosessanta di pratica in cantiere, il tutto con l’affiancamento da parte di un mediatore culturale. "Il primo stimolo – afferma il presidente di Ance Toscana Nord Giacomo Salvi – per questo percorso arriva dal fatto di dover immettere nuove energie nei: il settore, nonostante sia in buona salute fatica a trovare maestranze.