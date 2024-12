Quifinanza.it - In Francia il governo va verso la sfiducia, cosa può fare Macron dopo il voto

Nella serata del 4 dicembre ilfrancese di Michel Barnier potrebbe concludere il suo brevissimo mandato. Attorno alle 19 si voteranno due diverse mozioni diche hanno una buona possibilità di essere approvate dall’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento transalpino, quella con maggiori poteri legislativi.Lasarà il risultato dello stallo politico seguito alle elezioni di luglio, che hanno rinnovato proprio il parlamento. L’Assemblea nazionale non riesce ad approvare la legge di bilancio e l’amministrazione pubblica francese rischia di finire in un limbo. Gli scenari futuri sono tre: un nuovocon la stessa maggioranza di centrodestra, untecnico o le dimissioni di.Ildellasta per cadereAttorno alle 19 del 4 dicembre la camera bassa del parlamento francese, l’Assemblea nazionale, voterà due mozioni dialdi centrodestra guidato da Michel Barnier del Partito Repubblicano.