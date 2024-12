Ilfoglio.it - Il troppo amore che rende ciechi. L'esempio di Un posto al sole

Rosa scopre che Manuel le ha rubato i soldi dal cassetto e così, di fronte al padre poliziotto, il piccolo è costretto a confessare di aver aiutato Pasquale a fuggire. Mentre Rosa racconta tutto a Luisa, Damiano scappa in stazione a cercare il ragazzo. Claudia invece in un'intervista confessa di essere single. La cosa fa cadere dal pero Guido che ci rimane malissimo. Silvia gli ricorda che in realtà Claudia è sempre stata così e che ha sbagliato lui a illudersi fosse cambiata. Come non cambierà mai Valeria. E’ Alberto ad aprire gli occhi a Niko: “All’inizio di una relazione tutti ci illudiamo di poter cambiare l’altro, e invece non accade mai”. La ragazza è dominante rispetto al compagno e non rinuncia a nulla di ciò che vuole. Mentre lui, pur avendo un bambino, ogni volta lo mette in secondo piano per assecondare i desiderata della fidanzata.