Il Tobbiana frena. Ora due al vertice

La prima della classe hato, limitando comunque i danni: ha mantenuto la vetta, ma no più in solitaria. E nel girone di Pistoia, il Prato Nord U21 è andato incontro ad un’altra battuta d’arresto. E’ il risultato dei posticipi della Terza Categoria, che hanno chiuso idealmente lo scorso turno. Non senza sorprese, perlomeno per quanto riguarda il girone pratese: ilera chiamato a vincere, per rispondere alla Polisportiva Carraia che era momentaneamente balzata in testa. E forse per questo, l’impresa è stata compiuta a metà: Cristofaro ha segnato, ma il posticipo di due sere fa con l’Atletico Esperia si è concluso sull’1-1. Ed è quindi la coppia– Carraia a guidare la graduatoria con 21 punti, con cinque lunghezze di margine sul duo Bacchereto – Las Vegas: una classifica più che mai corta quella emersa a conclusione della nona giornata di campionato, capace di lasciare spazio a potenziali sorprese nelle prossime uscite.