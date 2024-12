Ilfattoquotidiano.it - Francesco Guccini e i film più amati. Al Festival di Porretta l’ode del maestrone per L’attimo fuggente: “Mi colpì la bellezza del carpe diem”

“Oh capitano, mio capitano”. Chi l’avrebbe mai detto che uno deipreferiti difosse? Ildiretto da Peter Weir nel 1989, ribellistico e commovente cult per diverse generazioni di spettatori e cinefili, è uno dei cinque titoli scelti daldi Pavana per l’evento speciale organizzato dagli amici, e vicini di casa, deldel Cinema diTerme (7-15 dicembre 2024) in suo onore.Così sabato 7 dicembre all’Hotel Kursaal disalirà in cattedra il ricordoano sotto forma di carta bianca, modello rassegna da cineteca. Una top five da accorto e attento cinefilo, quella di, che comprende, oltre a: L’albero degli zoccoli di Ermanno Olmi (1978); Casablanca di Michael Curtiz (1942); I sette samurai di Akira Kurosawa (1954) e I magnifici sette di John Sturges (1960).