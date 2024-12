Calciomercato.it - Fonseca esulta, ma annuncia due stop: “Reijnders top. Problemi per Sportiello e Loftus-Cheek”

Le dichiarazioni del mister in conferenza stampa al termine del match di San Siro, valevole per gli Ottavi di finale di Coppa ItaliaIl Milan vince a San Siro in scioltezza e supera gli Ottavi di finale di Coppa Italia, battendo con un netto 6 a 1 il Sassuolo., madue: “top.per” – Calciomercato.itNon può che sorridere Pauloper una squadra che dà continuità al successo di sabato scorso e che adesso può guardare all’importante partita di venerdì: “So che il Milan ha vinto l’ultima volta la Coppa nel 2003 e sono tanti anni – afferma il portoghese in conferenza stampa -. Mi piacerebbe vincerla e penso ci sia la possibilità di conquistarla, anche perché la prossima partita sarà a San Siro. Penso che questo nostro cambio mentale sia arrivato da tempo.