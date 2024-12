Ilfattoquotidiano.it - Fedez esce da un locale (riservato solo ai soci) insieme a una ragazza che si nasconde il viso: “È molto giovane e non è famosa”. Le foto su Chi

Le amicizie discusse e pericolose, il ritorno in gara a “Sanremo 2025“, gli apprezzamenti sul generale Vannacci, il nuovo podcast e le numerose frecciatine all’ex moglie Chiara Ferragni, legata da qualche tempo all’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera., come accade da anni, cavalca l’onda mediatica e viene travolto dalle polemiche per gli eccessi e le ostentazioni, un libro aperto anche sul fronte sentimentale. In questi mesi suial e sui giornali di gossip è apparso con diverse ragazze, da qualche settimana frequenta però unamisteriosa.Nei giorni scorsi ha postato ladi una cena da Cracco dove si vedeva chiaramente una mano femminile, ma nulla di più. Il settimanale “Chi” pubblica nuovi scatti, il cantante questa voltada Casa Cipriani,ai, dopo aver mandato un’amica a perlustrare la zona e aver saputo che c’era ungrafo, va via dalcon lacheildietro una sciarpa.